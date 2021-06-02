Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Selami Tanrıverdi, bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedaviye alınan Dr. Tanrıverdi, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Evli ve 2 çocuk babası Dr. Tanrıverdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van YYÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyemiz Selami Tanrıverdi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.