Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 639'uncu gününde devam ediyor.

7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yapan anne Fatma Akkuş, çocuklarına kavuşmak istediklerini belirtti.

Akkuş, "Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı getirsinler. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Çocuklarımızın üzerinden kirli ellerini çeksinler" diyor.

Kızına seslenen Akkuş, "Dönün artık, anne ve babalar ağlamasın. 25 anne ve baba sevindi. Onların çocukları geldi, siz de gelin" diyor.

Baba Süleyman Aydın çocuklarının dağda ölüme mahkum edildiğini dile getirerek, çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.

"Çocuklarımızı HDP'den almadan hiçbir anne ve baba buradan kalkmayacak. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz" diyen Aydın, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.