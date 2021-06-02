Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 15:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muhtarlık seçimleri 6 Haziran'da
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye genelinde 753 mahalle ve köy sandığa gidiyor. Ölüm veya farklı nedenlerle düşen muhtarlıklar için 6 Haziran'da seçim yapılacak.
Ölüm veya farklı nedenlerle düşen muhtalıklar için yeniden sandığa gidilecek.
Türkiye genelinde 753 mahalle ve köyde seçim yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen tarih ise 6 Haziran.
14 mahallede seçim heyecanı var
İstanbul'un 14 mahallesinde de seçim heyecanı var. Muhtar adayları seçim öncesi yarışa girdi.
Adaylar, mahallelere pankart asıp, broşür dağıttı. Vaatler sıralandı.
Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından yeni muhtarlar göreve başlayacak.
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