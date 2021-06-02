Ölüm veya farklı nedenlerle düşen muhtalıklar için yeniden sandığa gidilecek.

Türkiye genelinde 753 mahalle ve köyde seçim yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen tarih ise 6 Haziran.

14 mahallede seçim heyecanı var

İstanbul'un 14 mahallesinde de seçim heyecanı var. Muhtar adayları seçim öncesi yarışa girdi.

Adaylar, mahallelere pankart asıp, broşür dağıttı. Vaatler sıralandı.

Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından yeni muhtarlar göreve başlayacak.