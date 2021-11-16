Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de "change araç" operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştiren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, otomobil hırsızlığı ve nitelikli dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
Operasyonda ele geçirilen 4 otomobilin motor ve şasi numaralarının, haciz ve yakalama kaydı bulunan araçlarla "change" adı verilen yöntemle değiştirildiği tespit edildi.
Etiketler: Kayseri Dolandırıcılık
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