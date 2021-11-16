Manisa'nın Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 8 farklı suçtan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T.'nin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.

Ö.T.'nin ilçede bulunan bir rezidansta saklandığı istihbaratını alan ekipler rezidansa baskın yaptı. Baskında yakalanan Ö.T., işlemleri yapılmak üzere Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.