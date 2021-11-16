Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 15:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sobayı yakmak isterken evi yaktılar
[Fotoğraf: İHA]
Isparta'nın Deregümü köyünde bir bağ evinde yangın meydana geldi. Ev kullanılmaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı.
Bağ evine giden vatandaşlar sobayı yakmak istedikleri sırada çıkan kıvılcımlar yüzünden evi yaktı.
İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler yangına anında müdahale etti. Yarım saatlik çalışma sonrası ev kullanılmaz hale gelirken şans eseri yangında kimse yara almadı.
İtfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışmalarına devam etti.
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