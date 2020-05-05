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Kayseri'de bir mahalledeki 7 ev karantinada
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Develi İlçesine bağlı bir mahallede yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 7 ev karantinaya alındı.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde karantina uygulaması devam ediyor.
Sindelhöyük Mahallesi'nde yapılan sağlık taraması sonucu 22 kişinin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı.
Test sonuçları pozitif çıkan 22 kişi Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı. Mahalledeki 7 evde ise karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler: koronavirüs kayseri karantina covid-19Son Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 19:24
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