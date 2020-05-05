Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde karantina uygulaması devam ediyor.

Sindelhöyük Mahallesi'nde yapılan sağlık taraması sonucu 22 kişinin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı.

Test sonuçları pozitif çıkan 22 kişi Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı. Mahalledeki 7 evde ise karantina uygulaması başlatıldı.