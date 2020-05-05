Çiçekdağı'na bağlı İbikli, Hacı Hasanlı, Hacı Ahmetli köyleri ile Akçakent ilçesine bağlı bazı köylerde arpa ve buğday ekili araziler, sağanak ve dolu nedeniyle zarar gördü.

Dolu nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köylerdeki arpa ve buğday ekili arazilerdeki zararı tespit etmek için çalışma başlattı.