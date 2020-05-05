Haber Giriş: Kaynak: AA
FETÖ'nün sosyal medya yöneticisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik operasyonda, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu belirlenen ve 1 Mayıs'ta operasyonla gözaltına alınan H.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
ByLock kullanıcısı ve 2014-2016 yıllarında Bingöl'de örgütün emniyet yapılanmasında "gizli imam" görevinde bulunduğu öğrenilen ve "@kacsaatolduson" isimli hesabın da yöneticisi olduğu iddia edilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen H.Y, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezaevine gönderildi.
Etiketler: terör örgütü sosyal medya Gaziantep fetöSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 17:59
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