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Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.
Amasya'nın Geydoğan köyünde, Hümeyra Darıcı'nın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Sarıkayan'a çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.
Sarıkayan, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Cem Çerezci yaralandı.
Çerezci, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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