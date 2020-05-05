Koronavirüs tedbirleri kapsamında işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Normalleşme sürecinde işletmeler kademeli olarak açılacak. Peki, bu süreçte kazancı olmayan işletmeler kira sözleşmelerinde değişiklik yapabilir mi? Avukat Orhan Başçavuşoğlu, süreci şöyle anlattı:

"Borçlar Kanunu'nun 138. maddesi kapsamında. Bu da şartlar çok ağırlaşırsa taraflara sözleşme uyarlaması için hakime başvuru yetkisi verir. Bu başvuruda bulunmak için kiranın ödenmemiş olması gerekir."

"Mutabık kalmaları daha hızlı ve doğru olacaktır"

Böyle bir durumda işletmelerin kira ödemeleri "mücbir" sebep kapsamında değerlendiriliyor. Kira sözleşmesinde yeniden düzenleme yapılması için mahkemeye başvurulması gerekiyor.

Mahkeme hem kirada indirim hem de öteleme kararı verebilir. Bu durum sadece genelge kapsamında faaliyetleri durdurulan işletmeleri kapsamıyor. Süreç içerinde kazanç kaybından dolayı işletmesini kapatmak zorunda olanlar da mahkemeye başvurabilir.

Durum konut kiraları için ise farklı. Konut kiralarında kiracı ve ev sahibi anlaşma yoluna gitmek zorunda. Başçavuşoğlu, "Süreci atlatmak için mutabık kalmaları daha hızlı ve doğru olacaktır" dedi.

Tüm bu bilinmezliklerin Yargıtay içtihatları ile resmi karara dönüşmesi bekleniyor.