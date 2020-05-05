Testi pozitif çıkanların temas çevresine ulaşıyor, vaka artış hızının azalmasına büyük katkı sağlıyorlar. Onlar, Erzurum'da görev yapan filyasyon ekipleri.

Koronavirüsle mücadelede etkin bir rol üstleniyorlar. Ortaya çıkan her yeni vakanın temas ettiği kişilerle hemen iletişime geçiyorlar.

Palandöken Filyasyon Ekibi Sorumlusu Derya Adıgüzel, "Ekibimiz gerçekleştirdiği bu ziyaretlerde temaslı bireylerin detaylı bir şekilde öyküsünü sorgulayarak hastalığa dair herhangi bir semptomu olup olmadığını öğrenir. Semptomu olan bireyler belirli usuller çerçevesinde sağlık kuruluşlarına yönlendirilir. Semptomu olmayan bireylere ise 14 gün boyunca uyması gereken kurallar tek tek hatırlatılır" dedi.

Temaslı kişi, 14 gün boyunca aranarak sağlık durumu kontrol ediliyor. Kent genelinde 150 kişilik ekip, 7 gün 24 saat görev yapıyor.