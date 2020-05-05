Haber Giriş: Kaynak: AA
Turşu yüklü kamyonet refüje çarpıp devrildi
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da turşu yüklü kamyonetin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
A.Ö'nün kullandığı kamyonet, Isparta-Eğirdir kara yolu Baysallar mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
A.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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