Yangın, Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 30'uncu caddede faaliyet gösteren ambalaj fabrikasında meydana geldi.

Fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler, durumu polis ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.