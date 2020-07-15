İlçe merkezine bağlı Köprübaşı köyünde, şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 82 yaşındaki Tüysüz'ün cenazesi, yakınlarınca Çayeli Hacıbaşı Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, Tüysüz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Kemal Çeber, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Osman Aşkın Bak ile vatandaşlar katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Tüysüz'ün cenazesi, Köprübaşı köyündeki aile kabristanında toprağa verildi.

68 yaşındaki Ali Uzun da defnedildi

İlçe merkezine bağlı Madenli beldesi Yeni Mahalle'de etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sele kapılarak hayatını kaybeden 68 yaşındaki Ali Uzun'un cenazesi, Çayeli Hacıbaşı Camisi'ne getirildi.

Uzun'un cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'deki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Uzun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kentte iki gün önce etkili olan yağışın ardından sele kapılarak kaybolan Uzun'un cesedi, arama çalışmaları sonucu evinin yakınında bulmuştu.