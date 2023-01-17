Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 2 otobüs çarpıştı: 16 yaralı
[Fotograf: İHA]
Kayseri'de otogar hattında çalışan belediye otobüsünün durakta yolcu alan halk otobüsüne çarptığı kazada 16 kişi yaralandı.
Onur K'nin kullandığı otogar hattında çalışan belediye otobüsü, Talas Bulvarı'nda yolcu almak için duran Sancak G. kontrolündeki halk otobüsüne çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle sıkışan sürücü Onur K, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralan sürücüler ile 14 yolcu sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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