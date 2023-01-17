Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 11:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yabancı plakalı çakarlı araç ile drift ve makas attılar
[Fotograf: İHA]
Başakşehir'de çakar takılı yabancı plakalı lüks otomobille makas ve drift atan 3 kişi o anları sosyal medyada yayınladı.
Başakşehir'de çakar takılı yabancı plakalı lüks otomobille yola çıkan 3 kişi, drift yapıp makas attı.
Sosyal medyada yayınlanan o anlar tepki gördü. Sosyal medyada çok sayıda kişi, trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yanındaki kişinin yakalanması için paylaşımda bulundu.
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