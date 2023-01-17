Başakşehir'de çakar takılı yabancı plakalı lüks otomobille yola çıkan 3 kişi, drift yapıp makas attı.

Sosyal medyada yayınlanan o anlar tepki gördü. Sosyal medyada çok sayıda kişi, trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yanındaki kişinin yakalanması için paylaşımda bulundu.