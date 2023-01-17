Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 11:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hafriyat kamyonunun damperi devrildi, sürücü saniyelerle kurtuldu
İstanbul Sultangazi'de hafriyat kamyonunun damperi devrildi. Sürücü, damperin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Cebeci Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde, bir hafriyat kamyonu mıcırları boşaltıyordu.
Açık olan damper bir anda yan yattı.
O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Birkaç saniye önce damperin devrildiği tarafta bulunan sürücü şans eseri ölümden döndü.
Etiketler: İstanbul
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