Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da otobüs park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde özel halk otobüsünün park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde H.A. idaresindeki özel halk otobüsü, Akasya Mahallesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarparak durabildi.
Kazada otobüsün sürücüsü ile 2 yolcu yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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