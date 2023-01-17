Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 40 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 40 kişinin yakalandığını belirtti.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 9-15 Ocak'ta kent genelinde operasyon düzenlendi.
Ankara genelinde 40 şüphelinin yakalandığı operasyonda 12 bin 328 bandrol, 2 bin 635 kaçak sigara, 2 bin 400 puro, 1000 litre karışımlı akaryakıt, 825 kaçak cilt serumu, 595 litre etil alkol, 436 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 385 kilo kaçak tütün, 133 litre sahte alkollü içki, 26 kaçak cep telefonu, 3 sigara sarma makinesi ve 3 milyon 828 bin 600 sigara makaronu ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
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