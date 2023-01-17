Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan uyruklu kişiyi öldüren 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Trabzon'un Yomra ilçesinde Gürcistan uyruklu kişiyi, otomobilde silahla öldürdükleri şüphesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde 3 gün önce otomobilindeki Revaz Lordkipanidze'yi, arkasından gelen otomobilden inerek silahla öldürdükleri şüphesiyle gözaltına alınan R.M. ve N.M, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Bu kişiler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Trabzon Suç Örgütü
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