Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 09:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bodrum'da 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: DHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir bölümü Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve Karaada’da mahsur kalan, bir bölümü de botları motor arızası nedeniyle sürüklenen toplam 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 14-15 Ocak'ta farklı saat aralıklarında, Bodrum açıklarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekiler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla Karaada'ya çıkan 22 düzensiz göçmen ile Karaada'da mahsur kalan 8 düzensiz göçmen ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.
Sahil Güvenlik gemisi ile ayrıca 13 Ocak günü saat 02.45'te, Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan toplam 64 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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