Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının geçen yıl ocak ayında 3,1 derece olduğu kentte bu yıl (1-16 Ocak) sıcaklıklar 6.53 olarak kayda geçti.

Kentte ocak ayı uzun yıllar ortalaması (1959-2022) ise 2,9 derece oldu.

Kocahıdır Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Dere'nin evinin bahçesindeki badem ağacı hava sıcaklıklarına bağlı olarak çiçek açtı.

Dere, ağacın kışın çiçek açmasına şaşırdığını belirterek, "Bu sene mevsimden mi kaynaklandı başka bir şey mi var çok şaşırdık. Havalar çok sıcak gidiyor, meyveler, bitkiler sıcaklığa aldanacak gibi geliyor bana. Bu aylarda çiçekleri içeri alıyordum, şimdi çiçekleri dahi içeri koymadım." dedi.