Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de 2 blok ve 2 daire karantinaya alındı
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 2 blok ve 2 dairede karantina uygulaması başlatıldı.
Merkez Talas ve Melikgazi ilçelerindeki bazı evlerde ikamet edenlerin COVID-19 testleri pozitif çıktı.
Bunun üzerine Talas'ta 49 daireli 2 blok, Melikgazi'de 2 daire karantinaya alındı.
Talas'taki pozitif vakaların çocuklardan kaynaklandığı öğrenildi.
Etiketler: koronavirüs kayseri karantina Talas MelikgaziSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 12:03
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