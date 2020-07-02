Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Kumarlı, Kaynar ve Çukurhisar mahalleleri ile Elbistan ilçesinin Çiçek Mahallesi, yaklaşık 60 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor.

Mahalle içlerindeki ahşap direklere ve bir minareye yuva yapan leylekler, tüm mahalleli tarafından korunuyor.

Çocukların kuşlara taş atmaması için uyarılarda bulunan vatandaşlar, yuvaların zarar görmemesi için de her türlü önlemi alıyor.

Yarım asrı aşkın süredir aynı yuvaları kullanan leyleklerin yavruları da buralarda dünyaya geliyor.

Mart ayı sonunda bölgeye gelen leylekler, sonbaharda sıcak iklimlerin yolunu tutuyor.

"Misafirlerimizi korumaya özen gösteriyoruz"

Çocukluğundan beri her yıl gelen leylekleri koruduklarını belirten Kumarlı Mahallesi Muhtarı Celal Daşçı, "Bu bölgede Kaynar, Kumarlı ve Çukurhisar mahallelerinde misafirlerimiz var. Mahallemizdeki misafirlerimizi korumaya özen gösteriyoruz. Elektrik direklerimiz yenileme geçirdi ancak biz yıllardan beri leylekler ağaç direğe yuva yaptığı için söktürmedik. Bu şekilde yuvaları koruma altına aldık. İnsanlık açısından böyle bir çalışma yaptık" dedi.

"Leylekler yuvasız kalmasın diye minareyi onarmıyoruz"

Leyleklerin minare yapıldığı yıldan bu yana aralıksız geldiklerini söyleyen 83 yaşındaki Vahap Türk ise, "Geçmişte yuva yaptıkları minareye yıldırım düştü. Sonrasında kuşlar yuvalarını yeniden yaptı. Biz de onlar yuvasız kalmasın diye minareyi onarmaktan vazgeçtik. Yıllardır aynı şekilde duruyor" ifadelerini kullandı.