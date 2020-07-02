Haber Giriş: Kaynak: DHA
Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Melikgazi ilçesi Beğendik bağlarındaki kurumuş su kuyusuna düşen yavru kediyi fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, su kuyusundaki kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Halat yardımıyla su kuyusuna inen itfaiye eri, kuyuda mahsur kalan kediyi çıkardı.
Kurtarılan yavru kedi, belediyeye ait hayvan bakım merkezine teslim edildi.
Etiketler: su kuyusu Melikgazi BelediyesiSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 12:03
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