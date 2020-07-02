Haber Giriş: Kaynak: DHA
Asker konvoyunda atılan havai fişek kışlada yangına sebep oldu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Maltepe'de asker uğurlaması yapan bir grup tarafından atılan havai fişekler, askeri kışlaya düştü. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde, yasaklandığı halde asker uğurlaması yapan bir grup, araç konvoyundan inerek havai fişek attı.
Bazı havai fişeklerin cadde üzerindeki Küçükyalı İkmal Maliye Eğitim Merkezi arazisine düşmesiyle yangın çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti.
Bölgeye giden polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda cadde üzerinde kullanılmış havai fişek kutusu buldu.
[Fotoğraf: DHA]
Bölgedeki kameraları inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul asker uğurlaması havai fişek yangınSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 11:46
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