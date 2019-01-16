Kayseri ve Sivas'ta gece etkisini gösteren kar yağışı, şehirler arası bağlantı yollarının kapanmasına neden oldu. Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı yaklaşık 20-40 santimetreyi buldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri-Malatya, Kayseri-Kahramanmaraş, Sivas-Erzincan ve Sivas-Malatya kara yolları ulaşıma kapalı bulunuyor.

Öte yandan, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'teki mekanik tesislerin, olumsuz hava koşullarından dolayı gün boyunca kapalı olacağı kaydedildi. Kayseri-Develi yolu da akşam saatlerinden itibaren çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma açılması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA