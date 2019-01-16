Türkiye’nin önemli karayolu geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.
Sürücüler 15 saattir bekliyor
Etkisini sürdüren yağış sonrasında D-100 Karayolu Bolu kesiminde kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreyi buldu. Sürücülerin güçlükle ilerlediği Bolu Dağı mevkisinde, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle tır, kamyon ve tanker gibi ağır araçların D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişini kullanmalarına izin verilmiyor.
Karayolunun yaklaşık 15 saattir ağır araçlara kapalı olması nedeniyle, yüzlerce sürücü araçlarını yol kenarına park ederek yolun açılmasını bekliyor.
Kaynak: İHA