Kentte etkili olan yağış nedeniyle özellikle Yüreğir ilçesinde bazı mahallelerde evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü.

Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar park halindeki otomobillerde hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri su tahliye çalışmaları yaptı.

Alt geçidi su bastı

Seyhan ilçesindeki Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bulunan bir alt geçidi su bastı. Biriken sular nedeniyle alt geçit trafiğe kapatıldı. Görevliler tarafından pompalarla su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Saimbeyli'de okullar tatil

Saimbeyli Kaymakamlığı, yaptığı açıklamada eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Kaynak: DHA, AA