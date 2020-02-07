Kayseri Yahyalı'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle Aladağlar'dan gelen sel, dere yataklarının taşmasına neden oldu.

Ulupınar Mahallesi ve Kapuzbaşı Mahallesi arasında kalan bazı yerleşim yerleri sular altına kaldı. Mahalle yolları ile bazı işletmeler, evlerin bahçeleri, kameriyeler taşkınlar nedeniyle çamur, kum ve dağdan gelen kaya parçalarıyla doldu.

[Fotoğraf: AA]

"Yağış biraz daha devam etseydi büyük bir afet yaşanabilirdi"

Yahyalı Belediyesi ekipleri sele iş makineleriyle müdahale etti.

Mahalle sakinlerinden Ali Gülfişan, ilçede zaman zaman su taşkınları yaşandığını belirterek, "Sağanak 3 saat etkili oldu ve pansiyonumun bir bölümü selden zarar gördü. Eğer yağış biraz daha devam etseydi büyük bir afet yaşanabilirdi." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Jandarma ve kaymakamlık ekipleri de ilçede güvenlik tedbiri aldı.

Adana'da da köprüler yıkıldı, yollar kapandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde başlayan yağmur, etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Yağış nedeniyle ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Belemedik, Yukarıbelemedik, Yağlıtaş ve Karakışlakçı köylerinin yolları ulaşıma kapandı.

[Fotoğraf: DHA]

Çakıt Çayı'nın taşması sonucu bazı yaya köprüleri yıkıldı, iki dinlenme tesisi ise su baskını nedeniyle zarar gördü.

[Fotoğraf: DHA]

Sağanağın etkilediği yerlere giderek incelemede bulanan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Niğde tarafından gelen suların Çatık Çayı'na etki ettiği, 1 greyder, 4 iş makinesi ve tam kamyonlar ve 50'nin üzerindeki personel ile sele müdahale ettiklerini söyledi. Mücadele etmelerine rağmen yeterli olmadıklarını belirten Çay, ilgili kurumların kendilerine yardım etmesini istedi.

[Fotoğraf: DHA]

Öte yandan kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.