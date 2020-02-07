Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci yarı döneminin başlamasıyla ülke genelinde 3-4-5 Şubat'ta okul servis araçları ile şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Uygulama, velilerin çocuklarını herhangi bir endişe duymaksızın okula göndermeleri, öğrencilerin servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmaları amacıyla gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, 42 bin 620 araç/sürücü denetlendi, 558 sürücünün Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uymadığı belirlendi, 329 araç trafikten men edildi, 4 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, toplam 2 bin 422 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.