Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, örgüt toplantılarına katıldıkları, Bank Asya'daki hesaplarında artış yaptıkları öne sürülen 6 kişiye yönelik Kayseri, Sivas ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda çeşitli mesleklerden A.K, A.Ü.S, F.Y, D.Ş, A.E. ile N.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA