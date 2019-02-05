Alınan bilgiye göre, kaçak yollarla ülkeye kobra yılanı zehri sokulduğu bilgisi alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 560 tüp kobra yılanı zehri bulundu.

Olayla ilgili şüpheli Y.A, ortak çalışma gerçekleştirilen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

Piyasa değeri 5 milyon 600 bin lira olduğu tespit edilen kobra zehrinin, kozmetik, ilaç yapımı, kanser tedavisi ve nükleer silah ayrıştırmada kullanıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA, İHA