İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir operasyon geçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Örgütün kırsal alandaki terör eylemleri ile Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren, yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptığı değerlendirilen 8 örgüt üyesi yakalanmıştır. Şahısların ele geçirildiği ikametlerde yapılan aramalarda bazı örgütsel materyalle birlikte bir kilogram nevi belli olmayan toz madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA