Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 01:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.
Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve halen etkisini sürdüren tipi, saatteki hızı zaman zaman 65 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle şiddetini artırdı.
Trafik ekipleri, Erciyes Dağı çevresindeki olumsuz hava koşulları dolayısıyla Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Taşmekan bölgesinden sonra araçların geçişine izin vermiyor.
Bu nedenle trafiğe kapatılan Kayseri-Develi kara yolunda ulaşım, Kayseri-Adana kara yolu üzerinden sağlanıyor.
Kapanan yolun açılabilmesi için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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