9 Temmuz akşam saatlerinde kanala düşen yeğenini kurtarmak için suya atlayan ancak akıntıda kaybolan Suriye uyruklu Mahmud Hanora'yı arayan su altı polisleri, kanal kenarındaki tarlada park halindeki taksiden şüphelenerek yanlarına yaklaştı.

Kendilerini elektrikçi olarak tanıtmışlar

Polisleri karşısında gören 3 şüpheliden 2’si tarlaya girip izini kaybettirdi. Havaya ateş açan ekipler, şüphelilerden Mustafa E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Bölgede inceleme yapan polisler, taksinin çevresinde ve aracın içinde çalıntı olduğu tespit edilen plastik kaplı bakır telefon kabloları ele geçirdi. Mustafa E., olayla ilgisi olmadığını iddia etti taksi şoförü kaçan 2 şüphelinin ve Mustafa E.’nin taksisine kablolarla bindiğini ve kendilerinin elektrikçi olduklarını söyleyip, tarlada indiklerini anlattı.

İçerisindeki bakırları çıkartmışlar

Mustafa E.’nin üst aramasını gerçekleştiren polis, maket bıçağı ve enjektör içerisinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan Mustafa E.’nin hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu ve bu yüzden cezaevinde yattığı tespit edildi. Çevrede detaylı inceleme yapan ekipler, hırsızların tarla kenarında çalıntı kabloları yaktığını ve içerisindeki bakırları çıkarttığını belirledi. Mustafa E. ve taksi şoförü sorgulanmak emniyete götürüldü.