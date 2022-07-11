Sultanbeyli’de sürücüsünün yanlış park etmesiyle arka kısmı yolda kalan otomobil nedeniyle İETT otobüsü yolda ilerleyemedi.

İETT otobüsünün otomobile çarpmadan ilerleyebilmesi için seferber olan vatandaşlar, otomobili el birliğiyle ittirerek olduğu yerden ileri taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.