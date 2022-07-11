Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 12:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İETT otobüsünü engelleyen otomobili vatandaşlar çekti
[Fotograf: İHA]
Sultanbeyli’de yanlış park edilen otomobil İETT otobüsünün geçişini engelleyince, vatandaşlar el birliğiyle otomobili iterek yolu açtılar.
Sultanbeyli’de sürücüsünün yanlış park etmesiyle arka kısmı yolda kalan otomobil nedeniyle İETT otobüsü yolda ilerleyemedi.
İETT otobüsünün otomobile çarpmadan ilerleyebilmesi için seferber olan vatandaşlar, otomobili el birliğiyle ittirerek olduğu yerden ileri taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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