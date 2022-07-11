Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 09:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hırsızlar kendilerine çay demleyerek 80 bin liralık malzeme çaldı
Bursa'da kereste fabrikasına giren hırsızlar piyasa değerli 80 bin liralık malzeme çaldı. Rahatlıklarıyla dikkati çeken hırsızlar, 3 saat boyunca fabrikada kaldı ve kendilerine çay demledi.
Merkez Nilüfer ilçesinde bayramın sakinliğini fırsat bilen şüpheliler kereste fabrikasının arka tarafında panelleri keserek içeri girdi. Yüzleri sarılı olan 2 şüpheli, önce etrafta araştırma yaptı. Bir süre ne çalabileceklerini araştıran şüpheliler, piyasa değeri pahalı olan Plywood'ları gözüne kestirdi.
Biri kadın 2 şüpheli yaklaşık 3 saat boyunca rahat rahat hırsızlık yaptı. Çaldıkları Plywood'ları yaklaşık 150 metre taşıyarak fabrikanın aşağısında bulunan tarlaya götürerek geldikleri araca yükledi.
Hırsızlar çay demledi
Daha sonra hırsızlar kendilerine çay demleyerek içti. Ertesi gün fabrikaya gelen fabrika sahibi Selahattin Horoz gördüklerine inanamadı. Hemen polisi arayan Horoz, hırsızlardan şikayetçi oldu.
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