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Türkiye
TRT Haber 01.09.2023 10:31

Kayıp ekonomistin köpeği 74 gün sonra bulundu: Arama çalışmaları yeniden başladı

Balıkesir'de iki ayı aşkın süredir kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın evine dönmesi, soruşturma ve arama çalışmalarının seyrini değiştirdi. Köpeğin alıkonulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Arama çalışmaları, Berzeg'in köpeği Tina ile yeniden başladı.

Damla Bürçeler
Damla Bürçeler

Günlerce dağ, taş her yer arandı. Ne ondan ne de köpeğinden iz vardı… Geçen 74 günün ardından, Tina döndü.

83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg, 17 Haziran'da tatil için bulunduğu Balıkesir'in Gönen ilçesinde köpeği Tina ile yürüyüşe çıktı. Ne ondan ne de köpeğinden bir daha haber alınamadı. Tam umutlar bitmek üzereyken doberman Tina, evin önünde belirdi.

Jandarmaya haber verilmesinin ardından, köpek korumaya alındı. Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg İstanbul'dan Gönen'e gelerek köpeği teşhis etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

74 günün sonunda Tina, köy evinin hemen 100 metre yakınında bulundu. Bundan sonraki süreçte ekipler artık Korhan Berzeg'i tina ile birlikte arıyor.

Tina'nın dönüşü soruşturma ve arama çalışmalarının seyrini değiştirdi. Köpeğin sağlıklı ve bakımlı halde bulunması, alıkonulduğu şüphesine yol açtı.

Tina'nın boynundaki tasması, parmak izi tespiti için kriminal incelemeye alındı. Savcılık talimatıyla kan ve dışkı tahlili yapılmak üzere veteriner görevlendirildi.

Kriminal laboratuvar ve tahlil sonuçlarıyla köpeğin doğada mı yoksa kapalı bir yerde mi tutulduğu belirlenmeye çalışılacak.

Tina'ya GPS takıldı

Korhan Berzeg'i arama çalışmaları Tina ile yeniden başladı. Sahibi Korhan Berzeg ile uzun yürüyüşlere çıktıkları ormanlık alanlarda gezdirilen Tina'ya küresel konumlama sistemi GPS de takıldı.

Ekipler, bu kez köpeği Tina'nın da yardımıyla Berzeg'e dair bir ize ulaşmayı umuyor.

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