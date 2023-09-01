Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, cumartesi günü Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Marmara'nın kuzeyi, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'da Eskişehir, Sivas, Kayseri çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Hava sıcaklıkları cumartesi günü mevsim normalleri civarında seyrederken, günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara ve Antalya'da 30, İstanbul'da 31, Adana'da 35, Diyarbakır'da 39, İzmir'de 34, Samsun'da 29 derece civarında seyredecek.

Pazar

Pazar günü, Marmara, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde yağış görülecek.

Yağışların sağanak ve gökgürültülü sağanak, Giresun ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 29, İzmir'de 34, Antalya'da 35, İstanbul'da 31, Samsun'da 28, Diyarbakır'da 38 derece civarında seyredecek.

Hafta sonu Marmara'nın doğusu ile Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.