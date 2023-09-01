Açık 28.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 01.09.2023 09:34

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun kuzey, iç ve güney kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Pazar günü Ordu, Giresun, Artvin ve Rize çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, cumartesi günü Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Marmara'nın kuzeyi, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'da Eskişehir, Sivas, Kayseri çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Hava sıcaklıkları cumartesi günü mevsim normalleri civarında seyrederken, günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara ve Antalya'da 30, İstanbul'da 31, Adana'da 35, Diyarbakır'da 39, İzmir'de 34, Samsun'da 29 derece civarında seyredecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Pazar

Pazar günü, Marmara, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde yağış görülecek.

Yağışların sağanak ve gökgürültülü sağanak, Giresun ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 29, İzmir'de 34, Antalya'da 35, İstanbul'da 31, Samsun'da 28, Diyarbakır'da 38 derece civarında seyredecek.

Hafta sonu Marmara'nın doğusu ile Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

 

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Sağanak
Sıradaki Haber
Siirt'te 3,9 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:29
Türkiye'nin ham çelik üretimi arttı
10:26
Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı
10:22
Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırdı
10:17
Ön koltukta seyahat eden devasa boynuzlu boğa polise yakalandı
10:14
Pentagon: Wagner esasen sona erdi
10:10
Borsa güne yükselişle başladı
Cumhuriyetin 100. yılı için özel üretilen "yerli tabanca" TEKNOFEST'te sergileniyor
Cumhuriyetin 100. yılı için özel üretilen "yerli tabanca" TEKNOFEST'te sergileniyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara telsizden seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara telsizden seslendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ