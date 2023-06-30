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Türkiye
DHA 30.06.2023 09:43

Kayıp çocuğun çay kenarında cansız bedeni bulundu

Batman'da kendilerinden haber alınamayan 3 çocuktan İsmail Algan'ın Sason Çayı kenarında cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp çocuğun çay kenarında cansız bedeni bulundu
[Fotograf: DHA]

Batman'ın Sason ilçesindeki evlerinden dün öğleden sonra ayrılan İsmail Algan, B.Ç. ve K.A., akşam saatlerinde evlerine dönmeyince yakınları kendi imkanlarıyla aramaya başladı.

Aramadan sonuç alamayan çocukların yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye Batman AFAD İl Müdürlüğü, Batman Belediyesi itfaiyesi, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocukların yüzmeye gitme ihtimallerine karşı arama çalışmaları Sason Çayı’nda yoğunlaştırıldı. Gece saatlerinde çay kenarında İsmail Algan'ın kıyafetlerini gören yakınları durumu ekiplere bildirdi.

Kayıp çocuğun çay kenarında cansız bedeni bulundu

Yapılan aramada, Algan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Algan’ın cenazesi otopsi için Sason Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Arama çalışmaları sürerken, incelenen güvenlik kameralarından B.Ç. ve K.A.’nın görüntülerine ulaşıldı. Çayın aksi yönünde gittiği belirlenen çocukların, İsmail Algan’ın suda kaybolmasından sonra korkup kaçmaları ihtimali üzerine karada da arama çalışması başlatıldı.

B.Ç. ve K.A., sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Batman’da polis tarafından sağ olarak bulundu. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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