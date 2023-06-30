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Türkiye
DHA 30.06.2023 08:44

Batman'da kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Batman'da kendilerinden haber alınamayan 3 çocuktan İsmail Algan’ın Sason Çayı kenarında cansız bedenine ulaşıldı. Korkup kaçtıkları değerlendirilen B.Ç. ve K.A. ise 70 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.

Batman'da kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
[Fotograf: TRT Haber]

Batman'ın Sason ilçesindeki evlerinden dün öğleden sonra ayrılan İsmail Algan, B.Ç. ve K.A., akşam saatlerinde evlerine dönmeyince yakınları kendi imkanlarıyla aramaya başladı.

Aramadan sonuç alamayan çocukların yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Bölgeye Batman AFAD İl Müdürlüğü, Batman Belediyesi itfaiyesi, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocukların yüzmeye gitme ihtimallerine karşı arama çalışmaları Sason Çayı’nda yoğunlaştırıldı.

Gece saatlerinde çay kenarında İsmail Algan'ın kıyafetlerini gören yakınları durumu ekiplere haber verdi. Yapılan aramada, Algan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

İncelenen güvenlik kameralarından B.Ç. ve K.A.’nın görüntülerine ulaşıldı. Çayın aksi yönünde gittiği belirlenen çocukların, İsmail Algan’ın suda kaybolmasından sonra korkup kaçmaları ihtimali üzerine karada da arama çalışması başlatıldı.

B.Ç. ve K.A., sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Batman’da polis tarafından sağ olarak bulundu. 

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