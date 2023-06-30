Amasya'da sağanak sele döndü: Mahsur kalan aileyi ekipler kurtardı

Amasya'da Meteorolojinin uyarı yaptığı kuvvetli yağış dün öğleden sonra kent merkezinde etkili oldu.

Yağış sonrası birçok noktada su baskınları yaşandı.

Sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, cadde ve köprü altları suyla doldu. Araçlar güçlükle ilerledi. Kent genelinde derelerin debileri yükseldi, bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi. Yolu kaplayan su birikintisi nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.

[Fotoğraf: DHA]

8 aylık bebekleriyle selde mahsur kaldılar

Ellibeşevler Mahallesi'nde ise sel sularının ortasında otomobilde mahsur kalan Hasan Metin, eşi Özlem Metin ve 8 aylık bebekleri Alpaslan Ege Metin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yağışın etkisini aralıklarla gösterdiği kentte belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.

Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik’te yağış sonrası kent merkezinde su baskınlarına neden olan bölgeleri gezerek, çalışmalar hakkında personelden bilgiler aldı.