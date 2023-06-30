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Türkiye
AA 30.06.2023 05:45

Eskişehir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Gökhan Demirkapı idaresindeki motosiklet, Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi'nde Ruşen Can'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada, Demirkapı'nın motosikletinde yolcu olarak bulunan Ezgi Nehir Uçarlı, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Gökhan Demirkapı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine, diğer sürücü Ruşen Can ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Gökhan Demirkapı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ezgi Nehir Uçarlı'nın cesedi, polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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