Zihinsel engelliler, Alzheimer hastaları ve otizmliler zaman zaman kaybolma riski taşıyor.

Edirne Valiliği, kaybolma vakalarındaki artış üzerine harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı tarafından teknolojinin yardımıyla proje geliştirildi.

Akıllı saatlerle takipleri sağlanacak

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, projeyle ilgili, "Edirne'de ilk defa Enez'de ailelerimizin taleplerine ve izinlerine binaen akıllı saat uygulamamıza geçtik. Bu saati taktıkları zaman parka rahatlıkla gidebilecekler, alzheimer rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız camiye gidebilecek" dedi.

Sistem, akıllı telefonlara indirilen bir uygulama ve kol saatinden oluşuyor.

Koluna saat takılan kişinin konumu, telefon üzerinden takip edilebiliyor. Ayrıca kişinin adı soyadı ve ailesine ait cep telefonun yer aldığı bir künye de veriliyor.

Otizm rahatsızlığı bulanan 6 yaşındaki Ebubekir Uygun da o riski taşıyanlardan biri. Ailesi artık rahat. Akıllı saat yardımıyla oğullarının nerede olduğunu bilecekler.