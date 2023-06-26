Kaya sandıkları cisim 12,3 kiloluk mantar çıktı

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde kayayı andıran yaklaşık 13 kiloluk dev mantar görenleri hayrete düşürdü.

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde yaşayan İlker İncir ve İsmail Balık isimli iki arkadaş, doğa yürüyüşü yapmak için Tekeli Dağı'na çıktı.

Yürüyüş esnasında farklı bir kaya bulduklarını düşünen iki arkadaş, yaklaştıklarında cismin dev bir mantar olduğunu anladı.

Mantarı bulunduğu söken alan iki arkadaş mantarı tarttıklarında ikinci kez hayrete düştü. Terazide tartılan dev mantarın kilosu 12 kilo 320 gram olarak ölçüldü.