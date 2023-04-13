Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Kilis’te ultraslan taraftar grubu, kavga ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri için sürpriz etkinlik gerçekleştirdi.

Doğan Güneş Paşa bulvarında bir kafede Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla ekipler için farklı bir etkinlik planlandı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan taraftar grubu üyesi Selim Özmen, kafede büyük bir kavga olduğu bilgisini verdi.

Taraftar grubu üyeleri, kavgaya müdahale için gelen ekipleri alkışlarla karşıladı. Daha sonra taraftar grubu üyeleri tarafından polislere çiçek taktim edildi ve pasta ikramında bulunuldu.

Selim Özmen, sürprizi taraftar grubu üyeleri ile beraber düşündüklerini ifade ederek, ‘‘Depremden sonra bu zor süreçlerde polislerimizin yüzünü güldürmek için böyle bir kutlama organize ettik. Polisleri bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Polis Teşkilatının Kuruluşunun 178. yılını canı gönülden kutluyoruz. Her zaman yanımızdasınız sonsuz teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Polisler büyük sürpriz için emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.