Haber Giriş: Kaynak: AA
Kavga eden iki yolcu uçaktan indirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milas-Bodrum Havalimanı'nda, kalkış hazırlığı yapan uçakta 2 yolcu kavga etti. Polis nezaretinde uçaktan indirilen iki yolcu, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Türk Hava Yollarının (THY) TK 2505 sefer sayılı yolcu uçağı, 09.45'teki İstanbul seferi için Milas-Bodrum Havalimanı'nda hazırlık yaptı. İşlemlerin ardından yolcular uçağa alındı.
Kalkışa dakikalar kala uçaktaki iki yolcu arasında, el bagajı yerleştirmesi sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki yolcu, havalimanı polisince ifadeleri alınmak üzere uçaktan indirildi.
Uçak 17 dakika gecikmeyle İstanbul seferi için pistten havalandı.
İfadeleri alınan ve birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenilen yolcular, daha sonra serbest bırakıldı.
Etiketler: Milas-Bodrum Havalimanı THYSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 17:56
Son Haberler
- 18:16
- 18:11
- 18:01
- 17:56
- 17:55
Sıradaki Haber
Eski okul arkadaşını görünce önce tokalaştı, sonra yumruk attı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz