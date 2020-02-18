Haber Giriş: Kaynak: DHA
Eski okul arkadaşını görünce önce tokalaştı, sonra yumruk attı
Rize'de 18 yaşındaki genç, 6 yıl sonra sokakta karşılaştığı okul arkadaşına "6 yıl önce sana çok kinlenmiştim" diyerek yumruk attı.
Rize'nin Piriçelebi Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Ebubekir Al, ortaokul arkadaşı Hüseyin B. ile 6 yıl sonra karşılaştı, tokalaşıp sohbet etmeye başladı.
Bu sırada Hüseyin B., iddiaya göre, "6 yıl önce sana çok kinlenmiştim, keşke seni bir tenha yerde görseydim" diyerek, Ebubekir Al'a yumruk attı.
[Fotoğraf: DHA]
Ebubekir Al kendini korumaya çalışırken, ittiği Hüseyin B. de yere düştü. Yerden kalkan Hüseyin B. olay yerinden kaçtı. Yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanan, çenesinde ve dişlerinde kırıklar oluşan Ebubekir Al polise gitti.
Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: rize piriçelebi mahallesi eski okul arkadaşıSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 17:38
Son Haberler
- 18:16
- 18:11
- 18:01
- 17:56
- 17:56
Sıradaki Haber
Eski belediye başkanı sahte kimlikle yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz