Rize'nin Piriçelebi Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Ebubekir Al, ortaokul arkadaşı Hüseyin B. ile 6 yıl sonra karşılaştı, tokalaşıp sohbet etmeye başladı.

Bu sırada Hüseyin B., iddiaya göre, "6 yıl önce sana çok kinlenmiştim, keşke seni bir tenha yerde görseydim" diyerek, Ebubekir Al'a yumruk attı.

[Fotoğraf: DHA]

Ebubekir Al kendini korumaya çalışırken, ittiği Hüseyin B. de yere düştü. Yerden kalkan Hüseyin B. olay yerinden kaçtı. Yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanan, çenesinde ve dişlerinde kırıklar oluşan Ebubekir Al polise gitti.

Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.